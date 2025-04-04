Wie wird der Landbedarf für die Durchführung der Operation ermittelt?

In diesem sehr frühen Stadium der Studien werden die Routen so definiert, dass sie einen guten Service des Territoriums bieten und die Einschränkungen des Untergrunds und die Besetzung des Oberflächenraums (Häuser, Wald, ...) berücksichtigen. Eine erste Übung zur Definition des für die Durchführung der Arbeiten erforderlichen Grundstücksbedarfs wurde entsprechend den Standortoptionen der Arbeiten und den möglichen Bautechniken durchgeführt.

Die Möglichkeit, diesen Flächenbedarf zu reduzieren, wird in weiteren Studien untersucht.