Wie hoch ist die geschätzte Besucherzahl des erweiterten T10?

Nach den in der Vorkonsultation erstellten Fahrgastprognosen würde die Verlängerung der T10 die Fahrgastzahlen der Linie bis zum Projekthorizont verdoppeln. Die Verlängerung würde somit täglich von 53.000 Fahrgästen pro Tag genutzt (83.000 Fahrgäste auf der gesamten Strecke von Croix-de-Berny bis zum Bahnhof Clamart). Die Anwesenheitsprognosen für das erweiterte Q10 werden in den folgenden Studien vor der öffentlichen Befragung aktualisiert. Diese Prognosen werden in die sozioökonomische Bilanz einfließen, die es ermöglicht, die Kosten und den Nutzen des Projekts auszugleichen. Letzteres wird vom Generalsekretariat für Investitionen (SGPI) bewertet, das ein Gutachten abgibt, und die Bilanz wird dann zur öffentlichen Anhörung veröffentlicht.

Während dieser Umfrage können Anwohner und alle, die dies wünschen, ihre Meinung zu dem Projekt öffentlich äußern.