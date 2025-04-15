Wird es während des Betriebs der Straßenbahn und der Linie 15 zu Belästigungen (Lärm, Vibrationen) kommen, insbesondere für Grundstücke in der Nähe dieser 2 Linien?

Im Allgemeinen achtet Île-de-France Mobilités darauf, diese Aspekte bereits in den frühen Phasen der Projektplanung im Rahmen des "ERC"-Ansatzes (Vermeidung, Verringerung oder Kompensation der Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit) zu integrieren. Insbesondere muss das Projekt den spezifischen Lärmvorschriften für die Gestaltung von Notfällen in der Betriebsphase entsprechen. Die Wahrnehmung von Vibrationen hängt insbesondere von der Tiefe des Tunnels und den Eigenschaften der rechts von der Trasse gelegenen Wohnungen ab. Der in dieser Phase vorgesehene T10-Tunnel wäre tief (Schienen befinden sich mindestens 20 m tief im Vergleich zum natürlichen Gelände im Endstationsbereich), was die Schnittstellen zu den oberirdischen Gebäuden stark einschränkt. Auf der Grundlage des gewählten Szenarios werden akustische und Schwingungsstudien durchgeführt, um die Auswirkungen des Projekts zu spezifizieren und die geeigneten Maßnahmen zu definieren. Die Erschütterungen des Tunnels der Linie 15, falls sie beobachtet werden, werden ebenfalls berücksichtigt.