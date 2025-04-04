Wie werden die potenziellen Standorte der Stationen ausgewählt?

Im Allgemeinen werden die Standorte der Strukturen angestrebt, um eine gute Versorgung des Territoriums zu bieten, wobei die Einschränkungen des Untergrunds und die Besetzung des Oberflächenraums berücksichtigt werden, mit dem Ziel, das Volumen des Landerwerbs nach Möglichkeit zu begrenzen.

So wurden die Standorte für den Bahnhof Mairie vorgeschlagen, um Auswirkungen auf die umliegenden privaten Gebäude zu vermeiden.

Das Gesamtvolumen und der Standort des Landerwerbs werden in den weiteren Studien auf der Grundlage des Szenarios, das der öffentlichen Anhörung vorgelegt wird, spezifiziert.