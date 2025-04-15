Ist es möglich, den Abstieg der Straßenbahn zum Eingang des Tunnels von der Brücke der RD906 aus zu beginnen, indem man die Passage unter dem Trichter nutzt, um die Belästigung zu begrenzen?

Die Lage des Tunneleingangs im Sektor Béclère wurde analysiert und mit anderen Optionen verglichen. Die Ergebnisse dieser vergleichenden Analyse wurden im Rahmen des Konsultationsworkshops vom 12. Februar 2025 vorgestellt, der diesem Sektor gewidmet war (Unterstützung und Bericht verfügbar).

Eine der Hauptschwierigkeiten dieser Option besteht darin, dass die bestehende Infrastruktur der T10 für mehr als 500 Meter übernommen und die Bahnhöfe Béclère und Jardin Parisien während der Arbeiten geschlossen werden müssen, mit einer längeren Unterbrechung der Verbindung zwischen der T10 und der T6. Darüber hinaus würde sich ein Teil der Arbeiten (unterirdische Verlegung des Bahnhofs Jardin Parisien) in unmittelbarer Nähe der Häuser des Viertels Jardin Parisien und des Waldes befinden.