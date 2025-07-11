Warum zwei Zwischenstationen auf der T10-Verlängerung anbieten und welche Vorteile werden erwartet?

Île-de-France Mobilités möchte den Zugang zur zukünftigen Metrolinie 15 für den Süden des Departements Hauts-de-Seine erleichtern, das Stadtzentrum von Clamart (etwa 1,5 Kilometer vom Bahnhof Clamart entfernt) erschließen und die Anzahl der Wohnungen und Arbeitsplätze maximieren, die von der Straßenbahn in Clamart bedient werden. So würde der Bau einer zweiten Zwischenstation auf der Erweiterung etwa 10 bis 15 % der zusätzlichen Wohnungen und Arbeitsplätze im Einflussbereich des Projekts versorgen (siehe die auf dem Konsultationsworkshop im Frühjahr 2025 vorgestellte Analyse zum Sektor "Innenstadt", deren Unterstützung und Bericht auf der Website verfügbar sind). Es geht darum, den Zugang von Clamartois zum Bahnhof zu erleichtern, indem eine optimierte Verbindung mit der U-Bahn-Linie 15 und der Linie N, aber auch in die andere Richtung zu den Einrichtungen und dem Beschäftigungspool südlich von Clamart (Béclère-Krankenhaus, Novéos-Viertel, Inovel Parc über die Straßenbahn T6, ...) angeboten wird. Die Stationen sind auch ein Vorteil für die Versorgung lokaler Einrichtungen und Geschäfte und ganz allgemein für die langfristige Attraktivität der bedienten Gebiete. Aus diesen Gründen möchte Île-de-France Mobilités zwei Zwischenstationen auf der Strecke der Verlängerung anbieten.