Wie groß und wo wäre der hintere Bahnhof?

Die Länge eines hinteren Bahnhofs hängt von der Trasse und dem Funktionsprinzip der Strecke ab (Anzahl der zu lagernden Züge). Die Mindestlänge beträgt ca. 100 m, was der Länge eines eingelagerten Straßenbahnzuges und der zum Wenden der Züge erforderlichen Weichen und Kreuzungen entspricht. Es gibt technisch gesehen keine maximale Länge. Der Bauherr achtet jedoch auf die Verwendung eines zusätzlichen Tunnellinears, das höhere ökologische und finanzielle Kosten verursachen würde als ursprünglich angenommen.

Die Lage des hinteren Bahnhofs hängt von der gewählten Konfiguration ab. Im Falle einer Konfiguration des T10 senkrecht zur Station L15 ist es nicht möglich, einen hinteren Bahnhof unter dem Boulevard des Frères Vigouroux zu bauen (und daher auch nicht den Evakuierungsschacht zu installieren), da die Strukturen mit dem Tunnel der Linie 15 in Konflikt geraten würden. Der Entwässerungsbrunnen würde sich dann auf Grundstücken in der Rue des Garrements befinden. Im Falle einer Konfiguration des T10 parallel zur Station L15 würden sich der hintere Bahnhof und sein Evakuierungsschacht unter dem Bahnhofsplatz in der Nähe des kürzlich gelieferten Wohnblocks befinden.