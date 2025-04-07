Wo würden sich die notwendigen Nebenarbeiten zwischen den Stationen "Centre" und "Gare" befinden?

In diesem Stadium der Studien wird die für die Realisierung eines Nebenwerks erforderliche Grundfläche auf etwa 1500 m² geschätzt, idealerweise in einem Stück rechts vom Werk und andernfalls mit einem Fernabsatz. Der Standort und die Eigenschaften der Nebenarbeiten werden in den weiteren Studien festgelegt, sobald die Lage der Stationen stabilisiert und die Route genau definiert ist.