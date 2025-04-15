Wie wird der Standort des Nebengebäudes zwischen Stadtzentrum und Bahnhof ausgewählt?

Für einen einröhrigen Tunnel verlangen die Vorschriften, dass der Notfallzugang zum Tunnel maximal alle 800 m über eine Station oder ein Nebenbauwerk vorgesehen ist. In diesem Fall erfordert der Standort des Nebenbauwerks, dass zuvor der Standort des Bahnhofs in der Gegenstadt und die Konfiguration der Endstation am Bahnhof festgelegt wurden. Sobald diese Elemente stabilisiert sind, ist es möglich, eine genaue Route zu definieren und Standorte für die Installation des Nebenwerks vorzuschlagen. Der Standort des letzteren wird daher in den folgenden Studien festgelegt.

Es ist zu beachten, dass das Nebenbauwerk leicht von der Trasse versetzt werden kann und über einen Verbindungstunnel mit dem Straßenbahntunnel verbunden werden kann, wobei darauf zu achten ist, die zusätzliche Zugangszeit für die Rettung zu begrenzen.