Wie wird der Tunnel gebaut?

Die konstruktive Methode, die zum Graben des Tunnels gewählt wurde, ist die TBM.

Damit eine TBM mit dem Graben beginnen kann, muss sie eine Erddicke darüber haben, die mindestens ihrem Durchmesser entspricht, d. h. etwa zehn Meter im Falle einer Einröhre (Tunnel, der beide Fahrtrichtungen der Straßenbahn aufnimmt). Es ist notwendig, einen offenen und dann abgedeckten Graben zu schaffen, um den allmählichen Abstieg der Straßenbahn zu ermöglichen. Die genaue Länge des Grabens hängt von der Neigung des natürlichen Geländes und der maximal zulässigen Neigungsschwelle für den Betrieb der Straßenbahn ab: Sie beträgt etwa 300 m. Der Einlassschacht der TBM wird am Ende des abgedeckten Grabens errichtet, sobald die entsprechende Tiefe erreicht ist. Die TBM setzt dann ihren Abstieg fort, bis sie die durchschnittliche Tiefe des Tunnels auf der Strecke erreicht, die etwa 20 Meter beträgt. Diese Elemente werden in den weiteren Studien spezifiziert, sobald die Route stabilisiert ist. Das Längsprofil zur Visualisierung der Tiefe des Tunnels relativ zum natürlichen Gelände auf der gesamten Strecke wird in dieser Zeitlichkeit geteilt.