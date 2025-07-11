Was sind die Hauptziele des T10-Straßenbahn-Erweiterungsprojekts?

Die Verlängerung der Straßenbahnlinie T10 würde das Angebot der bestehenden Linie erweitern, die derzeit Antony mit Clamart verbindet. Durch die Bereitstellung einer Verbindung mit der Linie N und der zukünftigen Linie 15 der U-Bahn würde die Hinzufügung dieser Verbindung die Stadt Clamart und den Süden des Departements Hauts-de-Seine effektiv mit dem städtischen Netz verbinden und somit ein öffentliches Verkehrsangebot vervollständigen, das für die Bedürfnisse des Gebiets als unzureichend erachtet wird.

In der Tat bieten die derzeitigen Buslinien, die den Bahnhof bedienen, einschließlich der Linie 189, einen guten Service für das Gebiet, leiden jedoch unter Verkehrsschwierigkeiten auf ihrer Route. Diese führen zu längeren Reisezeiten und machen die Durchfahrtszeiten weniger zuverlässig. Hinzu kommt, dass die Busse zur Hauptverkehrszeit bereits sehr voll sind. Am Projekthorizont wird die Attraktivität des Bahnhofs Clamart durch die Inbetriebnahme der U-Bahn-Linie 15 und die Verstärkung des Dienstes der Linie N erheblich gesteigert (kurzfristig 4 bis 8 Züge pro Stunde in Spitzenzeiten, dann 12 Züge pro Stunde oder längerfristig mehr). Gleichzeitig wird erwartet, dass der Reisebedarf mit der Aufnahme neuer Einwohner und Arbeitsplätze in der Region weiter zunehmen wird. Die Straßenbahn ist eine Kapazitäts- und effiziente Lösung, die den Fahrgästen bessere Reisebedingungen bieten würde.

Das Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T10 verfolgt somit drei Hauptziele: