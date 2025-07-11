Wie tief wird der geplante Bahnhof im Bereich des ehemaligen "Marionnaud" sein und wie groß ist der für den Bau vorgesehene Umfang?

In diesem Stadium der Studien ist die Station in einer Tiefe von etwa 25 Metern geplant, dieser Punkt muss jedoch später spezifiziert werden. Die in diesem Gebiet durchgeführten Untersuchungen werden das Wissen über den Untergrund verfeinern und in die weiteren Studien einfließen.

Wenn die Option des zweiröhrigen Tunnels gewählt wird, besteht das vorgesehene Prinzip darin, eine der beiden Röhren unter der Straße (Avenue Victor Hugo) und die zweite unter den privaten Grundstücken (in den folgenden Studien zu spezifizieren) einzufügen.

Der Umfang der Arbeiten wird in den folgenden Studien für die öffentliche Anhörung verfeinert. Das Design der Station und die Organisation der Arbeiten werden mit dem Ziel entworfen, die Auswirkungen auf das Land so weit wie möglich zu reduzieren. Neben dem für die Fertigstellung der Arbeiten erforderlichen Grundstück auf der ungeraden Seite der Avenue Victor Hugo können zusätzliche Grundstückserwerbe in unmittelbarer Nähe erforderlich sein, um ausreichend Platz für die Arbeiten zu schaffen. Im Interesse der Transparenz wollte Île-de-France Mobilités die potenziell von dieser Station betroffenen Eigentümer per Post informieren, ohne dass der Bedarf an Grundstückskäufen zum jetzigen Zeitpunkt bestätigt wurde.

Zur Erinnerung: Der Arbeitsbereich umfasst das Wegerecht der zukünftigen Struktur, aber auch die für die Baustelle erforderlichen Funktionalitäten (Basisleben des Personals, Lagerung von Geräten, Zirkulation von Maschinen ...).