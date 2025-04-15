Warum wurde das oberflächliche Szenario nach der Vorkonsultation nicht ausgewählt?

Die vorherige Konsultation bestätigte, dass das Oberflächenszenario nicht nachhaltig erschien, insbesondere im Hinblick auf seine Auswirkungen auf Grundstücke und Gebäude entlang der Trasse in Clamart (siehe Antwort des Projektträgers auf die Ergebnisse der Konsultation auf der Projektwebsite). Île-de-France Mobilités hat daher beschlossen, sie nicht beizubehalten, hat sich aber verpflichtet, die von den Teilnehmern der Vorkonsultation vorgeschlagenen Alternativen zu prüfen und zu bewerten. Eine öffentliche Rückgabe der Analysen zu diesen Alternativen wird im 1. Halbjahr 2025 organisiert.