Warum eine Station im Bereich der ehemaligen "Marionnaud"?

Seit der Vorkonsultation im Jahr 2023 wurden mehrere Umsetzungsoptionen unter Berücksichtigung der Rückmeldungen aus der Konsultation und der technischen Zwänge untersucht. Insbesondere die Lage des Bahnhofs im Bereich der ehemaligen "Marionnaud" wurde von einigen Teilnehmern der Konsultationssitzungen vorgeschlagen. Die multikriterielle Analyse der verschiedenen Optionen wurde im Frühjahr 2025 im Rahmen des Konsultationsworkshops zum Sektor "Innenstadt" der Öffentlichkeit vorgestellt (dessen Präsentationsmaterial und Bericht auf der Website verfügbar sind). Die geplante Standortoption in der Nähe des Parks des Weißen Hauses, näher am Haupteinkaufsviertel, wurde verworfen, da sie als zu belastend für das bebaute Land angesehen wurde. Die anderen Optionen wurden aus Gründen der technischen Inkompatibilität oder zu starker Zwänge für die Durchführung der Arbeiten verworfen.

Die Lage im Sektor des ehemaligen "Marionnaud" hat mehrere Vorteile:

Es befindet sich auf der natürlichen Route des Projekts auf halbem Weg zwischen dem Rathaus und dem Bahnhof, etwa 800 m von diesen beiden Polen entfernt, was es ermöglicht, den Service der T10-Verlängerung auszugleichen und die Anzahl der Einwohner und Arbeitsplätze zu maximieren, die von der Straßenbahn profitieren;

Die betroffenen Parzellen sind im Vergleich zu den weiter südlich gelegenen Sektoren der Route relativ dünn besiedelt und teilweise unbebaut mit einem Obstgarten. Dies ermöglicht es, die Auswirkungen des Projekts auf das Gebäude im Einklang mit den Zielen von Île-de-France Mobilités zu verringern.

Die Standorte der Bahnhöfe sowie alle für den Betrieb der Strecke erforderlichen Arbeiten werden in den nächsten Phasen der Entwurfsstudien detailliert beschrieben (der Grundstücks- und Finanzbedarf wird überprüft).