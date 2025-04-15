Wie sieht der Verlauf und die Länge des geplanten Szenarios aus?

Am Ende der Vorkonsultation, die vom 27. Februar bis 24. April 2023 stattfand, traf Île-de-France Mobilités die Entscheidung, die Studien nach einem Tunnelerweiterungsszenario fortzusetzen. Nach diesem Basisszenario, das sich wahrscheinlich noch weiterentwickeln wird und das im Laufe der Studien und der laufenden Konsultation spezifiziert wird, würde die Straßenbahn ihre Abfahrt an der Station Jardin Parisien bis zum Eingang des Tunnels in der Gegend beginnen und unter dem Wald von Meudon und dem Stadtzentrum von Clamart weiterfahren. Dieses Szenario würde die Schaffung von 3 neuen Bahnhöfen für 3,1 km zusätzliche Strecke und 5 Minuten Fahrzeit vom Jardin Parisien zum Bahnhof Clamart beinhalten:

Rathaus von Clamart

Zentrum von Clamart

Bahnhof Clamart

Um den Rettungsdiensten einen schnelleren Zugang zum Tunnel zu ermöglichen, wäre es außerdem notwendig, 2 Nebenbauwerke auf der Strecke zu installieren:

Bois de Clamart (Kegelbahn / Sportplatz)

Lazare Carnot Sektor.

Um geotechnische Risiken zu minimieren, würde die Trasse unterirdische Steinbrüche so weit wie möglich vermeiden. Besonderes Augenmerk würde auch auf die Schnittstellen zu anderen Elementen im Untergeschoss (Tiefgaragen, Gebäudefundamente usw.) gelegt.