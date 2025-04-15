Wie bewegt man sich während der Deponiearbeiten zwischen den Sektoren Rathaus von Clamart und Béclère? Dies hängt vom Standort und der Konfiguration der Deponie ab, wie in den Präsentationsmaterialien ( hier verfügbar) angegeben. Für alle Konfigurationen ist während der Arbeiten mit einer Reduzierung der Fahrspuren auf der Avenue Claude Trébignaud zu rechnen. Zum Beispiel:

Für die Umsetzung im Sektor Jardin Parisien würde in jeder Verkehrsrichtung nur eine Fahrspur beibehalten, da zwei Fahrspuren vom Standort mobilisiert würden, um die Auswirkungen auf den Wald zu begrenzen.

Für die Ansiedlung im Sektor Béclère sollte eine Verkehrsrichtung auf angrenzende Fahrspuren (z. B. Andras-Beck-Straße) umgeleitet und mit Sperrungen von Radwegen gerechnet werden.

Sobald sich das Erweiterungsszenario stabilisiert hat, werden weitere Studien durchgeführt, um die Auswirkungen auf den Verkehr und Maßnahmen zur Verringerung der damit verbundenen Unannehmlichkeiten besser zu definieren.