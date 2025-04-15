Würden im Falle eines zweiröhrigen Tunnels die Nebenarbeiten zum Zentrum und zum Bahnhof Clamart entfernt?

Die Zweirohrlösung ist ein Gedankengang. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigt: Gespräche zu diesem Thema sind mit den Rettungsdiensten und den staatlichen Diensten im Gange.

Die Zweirohrlösung würde es möglicherweise ermöglichen, die behördliche Verpflichtung zu umgehen, alle 800 m (vorbehaltlich der Bestätigung durch die Rettungsdienste und den Staat) ein Bauwerk für den Notfallzugang zum Tunnel vorzuschlagen, da im Falle eines Vorfalls in einer der beiden Röhren die Benutzer über Verbindungszweige, die sich maximal alle 250 m befinden, in der gesunden Röhre sicher sein könnten. Es wäre dann möglich, die Nebenwerke im Wald von Clamart und zwischen dem Stadtzentrum und dem Bahnhof zu entfernen.

Wenn die Entfernung zwischen zwei Bahnhöfen jedoch 1.600 m überschreitet (z. B. zwischen "Mairie" und "Gare", wenn die Station "Centre" entfernt wird), ist immer noch ein Bauwerk mit Oberflächenaustritt erforderlich, um die Belüftung des Tunnels zu gewährleisten.

Es ist zu beachten, dass ein Nebengebäude weniger Platz benötigt und kostengünstiger zu bauen ist als eine Station.