Was ist zu erwarten, wenn nach der Durchfahrt der TBM Störungen festgestellt werden?

Im Rahmen der laufenden Studien sind Erkundungen geplant, um die Empfindlichkeit von Gebäuden in der Nähe der Tunneltrasse entsprechend ihren Eigenschaften zu bewerten.

Inventuren von Gebäuden, die möglicherweise an einer Schnittstelle stehen, werden konventionell vor und nach den Arbeiten durchgeführt.

Schließlich erfolgt eine genaue Überwachung der Arbeiten im Vorfeld der TBM mit Ad-hoc-Instrumenten, die an den Gebäuden positioniert sind.