Nachtsperrungen der Autobahn A6 und der N104 (Juni-Juli 2020)

> Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Inbetriebnahme und Umsetzung der Brücke Évry-Courcouronnes, die es der Straßenbahn T12 ermöglichen wird, die Autobahn zu überqueren.

> Wann finden die Schließungen statt?

– Von Montag, 8. Juni, bis Freitag, 12. Juni, wird die Ausfahrt 34 (Richtung Évry Zentrum) der inneren N104 nachts gesperrt. Nehmen Sie die Ausfahrt 35 (Richtung Évry-Bois Sauvage).

– Von Montag, 15. Juni, bis Freitag, 10. Juli, werden die Autobahn A6 und die N104 nachts an der Straßenbahnbaustelle T12 in Évry-Courcouronnes gesperrt.

Schließungen finden nur an Wochentagen statt, außer an Feiertagen, von Montagabend bis Freitagmorgen, von 21:30 bis 5 Uhr.

> Was ändert sich dadurch?

Umleitungsstrecken sind über die RN7 geplant. Eine alternative Route wird über die Departementsstraßen D26 und D31 empfohlen (siehe Karten auf der Rückseite).

Update vom 17. Juni: Diese Sperrungen werden von der Direction des Routes d'Île-de-France durchgeführt, der einzigen Einrichtung, die zur Durchführung von Straßensperrungen berechtigt ist. Für eine Totalsperrung um 21:30 Uhr müssen einige Straßen ab 20 Uhr geschlossen werden. Um um 5 Uhr morgens wirksam zu werden, finden einige Wiedereröffnungen ab 3:30 Uhr statt.