Wie laufen die Tests ab?

Statische Prüfung

Vor jeder Fahrt wird der Tram-Zug überprüft, um sicherzustellen, dass er den erforderlichen Sicherheits- und Qualitätsstandards entspricht. Statische Tests werden durchgeführt, um Systeme wie Bremsen, Elektrik, Türen und Sitze usw. zu testen. Die Konformität der Infrastruktur wird ebenfalls überwacht (Schienen, Ingenieurbauwerke, Signalisierung, Weichen).

Dynamisches Testen

Sobald die statischen Tests abgeschlossen sind, können dynamische Tests stattfinden. Sie ermöglichen es, die Bewegung der Züge und das ordnungsgemäße Funktionieren der Ausrüstung bei der Durchfahrt der Straßenbahn zu validieren. Tram-Train-Bremssystem, Integration an den Stationen, Betrieb der Lichtsignale, ... Eine komplette Reihe von Tests wird durchgeführt, um die Sicherheit und den Komfort des Verkehrs zu gewährleisten. Diese Tests erfolgen schrittweise mit einer ersten Phase des langsamen Verkehrs und nur auf bestimmten Teilen der Strecke und dann einer allmählichen Erhöhung der Geschwindigkeit.

Leerer Marsch

Sobald alle Bewegungstests bestanden sind, beginnt der Leerlauf. Dies ist eine Generalprobe vor der kommerziellen Inbetriebnahme Ende des Jahres. Alle Züge werden in reale Verkehrsbedingungen versetzt, wobei auch gestörte Situationen getestet werden, um alle Situationen zu antizipieren, und an jedem Bahnhof anhalten, aber immer ohne Passagiere an Bord.