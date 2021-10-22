Entdecken Sie das Projekt

Komfortablere Fahrrad- und Fußgängereinrichtungen



Entlang der Strecke zwischen Épinay-sur-Orge und Évry-Courcouronnes werden weiche Fahrspuren geschaffen: Radfahrer und Fußgänger können sich sicher fortbewegen. An jeder Station werden Einrichtungen für den Empfang von Fahrrädern eingerichtet. In Massy, Épinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge und Viry-Chatillon (Bahnhof Amédée Gordini) wird die Entwicklung durch sichere Fahrradschließfächer ergänzt.

So kann jeder seine Reise mit der Straßenbahn, zu Fuß oder mit dem Fahrrad unter guten Bedingungen fortsetzen.

Ein 100% zugängliches Transportmittel



Die Bahnsteige der Bahnhöfe und die Straßenbahnen T12 befinden sich auf gleicher Höhe, wodurch die Straßenbahn für alle zugänglich ist. Die Bahnhöfe zwischen Massy – Palaiseau und Petit Vaux sowie die Hochstation Parc du Château in Morsang-sur-Orge werden mit Aufzügen ausgestattet, um den Zugang zu den Bahnsteigen zu erleichtern.

Die anderen Stationen befinden sich auf Straßenniveau, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern. Visuelle und akustische Durchsagen informieren alle Benutzer.