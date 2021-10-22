Entdecken Sie das Projekt
Die Straßenbahn T12 verbindet Massy mit Évry-Courcouronnes. Seine 16 Stationen werden 12 Städte und mehrere städtische Projekte bedienen.
Die Straßenbahn T12 in Kürze
Eine an die Bedürfnisse des Gebiets angepasste Antwort
- Verbesserung des lokalen Dienstes für die 12 bedienten Gemeinden von Essonne: Massy, Palaiseau, Champlan, Longjumeau, Chilly-Mazarin, Épinay-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Viry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis und Évry-Courcouronnes.
- Besserer Zugang zu aktuellen und zukünftigen Beschäftigungszentren und zu zahlreichen Entwicklungsprojekten in der Region (Wohnungsbau, Aktivitäts- oder Freizeitzentren usw.).
Eine Straßenbahn wie keine andere
Der Straßenbahnzug T12 wird sowohl auf Gleisen des nationalen Schienennetzes zwischen Massy und Épinay-sur-Orge als auch auf Straßenbahngleisen in städtischen Gebieten zwischen Épinay-sur-Orge und Évry-Courcouronnes verkehren können. Dies wird als "Tram-Train" bezeichnet. Nach ihrer Inbetriebnahme wird sie die RER C zwischen den Bahnhöfen Massy und Petit Vaux ersetzen
- Umweltfreundliche Stromversorgung und Begrünung eines Teils der Gleise
- Sanfte Mobilität : Entwicklung sicherer Fußgänger- und Fahrradwege
- Service 7 Tage die Woche
- 100% barrierefreie Züge und Bahnhöfe für alle
- Komfortable , klimatisierte Züge mit 500 Sitzplätzen, davon mehr als 190 Sitzplätze
Eine leicht zugängliche Straßenbahn
Komfortablere Fahrrad- und Fußgängereinrichtungen
Entlang der Strecke zwischen Épinay-sur-Orge und Évry-Courcouronnes werden weiche Fahrspuren geschaffen: Radfahrer und Fußgänger können sich sicher fortbewegen. An jeder Station werden Einrichtungen für den Empfang von Fahrrädern eingerichtet. In Massy, Épinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge und Viry-Chatillon (Bahnhof Amédée Gordini) wird die Entwicklung durch sichere Fahrradschließfächer ergänzt.
So kann jeder seine Reise mit der Straßenbahn, zu Fuß oder mit dem Fahrrad unter guten Bedingungen fortsetzen.
Ein 100% zugängliches Transportmittel
Die Bahnsteige der Bahnhöfe und die Straßenbahnen T12 befinden sich auf gleicher Höhe, wodurch die Straßenbahn für alle zugänglich ist. Die Bahnhöfe zwischen Massy – Palaiseau und Petit Vaux sowie die Hochstation Parc du Château in Morsang-sur-Orge werden mit Aufzügen ausgestattet, um den Zugang zu den Bahnsteigen zu erleichtern.
Die anderen Stationen befinden sich auf Straßenniveau, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern. Visuelle und akustische Durchsagen informieren alle Benutzer.
Ein verschönertes Wohnumfeld
Landschaftsgestaltung
Die Landschaftsgestaltung rund um das Tram-Train-Projekt T12 zielt darauf ab, ein grünes Raster entlang des gesamten städtischen Teils der Strecke zu schaffen. Der Bahnsteig der Straßenbahn T12 wird hauptsächlich durch die Anpflanzung von Sedum oder durch Begrünung begrünt. Das wartungsarme Sedum wird auf Bereichen verwendet, die für Fußgänger unzugänglich sind, während das Gras auf dem Rest der Plattform verwendet wird.
Stadtentwicklung
Die Arbeiten an der Straßenbahn T12 ermöglichen auch die Neuorganisation bestimmter Kreuzungen, die Installation moderner Stadtmöbel und die Installation neuer Straßenbeläge. So wird beispielsweise der Kreisverkehr der Römischen Verträge in Évry-Courcouronnes in eine Ampelkreuzung umgewandelt, um einen ruhigeren Verkehr zu ermöglichen.
Ein leises und schadstoffarmes Transportmittel
Der Straßenbahnzug T12 ist ein geräuscharmes Transportmittel, sowohl drinnen als auch draußen. Es wird keine Treibhausgase oder Partikel ausstoßen.