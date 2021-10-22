Erfahren Sie mehr über die Arbeit
Die Arbeit verstehen
Phase Nr. 1: Netzumleitungsarbeiten und Vorbereitungsarbeiten
- Die Konzessionsarbeiten
Unter der Leitung der Konzessionäre der Strom-, Wasser-, Abwasser-, Gas- und Telekommunikationsnetze zielen sie darauf ab, die Netze auf dem Gelände des zukünftigen Straßenbahnbahnsteigs und seiner Stationen zu verlegen. Dies ermöglicht in der Folge nicht nur die Installation von Schienen, Bahnhöfen und Kabeln, sondern auch von Stromkreisen und gewährleistet den Zugang und die Wartung der Netze, ohne den Verkehr der Straßenbahn T12 zu stören.
- Vorarbeiten
Andere Arbeiten, die als "vorbereitend" bezeichnet werden, sind ebenfalls obligatorisch, bevor mit den Infrastrukturarbeiten begonnen wird: Grundstückserwerb, Abriss von Gebäuden, Rodung, vorübergehende Straßenverbesserungen, Installation vorübergehender Ampeln in bestimmten Sektoren. Die Bauherren sorgen für die Realisierung.
Phase Nr. 2: Infrastrukturarbeiten
Es umfasst alle Arbeiten, die für den Bau der Straßenbahnlinie und die Stadtentwicklung erforderlich sind:
- Anpassung der Gleise und Stationen der RER C zwischen Massy und Petit Vaux an die Durchfahrt der Straßenbahn T12;
- Bau des Bahnsteigs und des Verkehrssystems zwischen Épinay-sur-Orge und Évry-Courcouronnes;
- Bau von Brücken, die die Durchfahrt der Straßenbahn T12 ermöglichen;
- Verlegung der Eisenbahn: Die Schienen werden auf dem Bahnsteig verlegt;
- Installation von Oberleitungen, die die Straßenbahn T12 mit Strom versorgen;
- Entwicklung und Ausstattung der Stationen: In den Bahnhöfen werden tickets Transport- und Ausrüstungsautomaten (Fahrgastinformationsbildschirme, Bänke, Mülltonnen) installiert;
- Pflanzen von Bäumen und anderer Vegetation rund um die Plattform;
- Stadtentwicklung.
Zu den Infrastrukturarbeiten gehört auch die Schaffung der Werkstatt-Garage in Massy und Palaiseau.
Phase Nr. 3: Tests und Leerlauf
Zunächst müssen die Oberleitungen (LAC) "eingeschaltet" werden, die die Straßenbahnen mit einem Gleichstrom von 750 Volt versorgen werden. Um dann die Infrastruktur des T12-Tram-Train zu testen, überprüfen die statischen und dynamischen Tests, ob alle technischen Elemente funktionieren und ob die Leistung den Erwartungen entspricht. Die Züge werden ohne Fahrgäste fahren, indem sie an Bahnhöfen halten, und die Stromversorgungs-, Geschwindigkeits- und Bremsvorrichtungen werden getestet. Während dieser Etappe werden die Züge mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 20 km/h fahren.
Während des Leerlaufs erfolgt der Verkehr unter realen Betriebsbedingungen (jedoch ohne Fahrgäste), um das ordnungsgemäße Funktionieren der Linie und ihre Sicherheit zu gewährleisten. Dadurch wird es auch möglich, neue Fahrer zu schulen.
Ein Rückblick auf die Installation der Unterführung des neuen Bahnhofs Champlan
Zwei Proximity-Agenten stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten.
Patrice und Gimmy halten an mehreren Stellen der Strecke Permanenzen ab und machen Rundgänge auf den verschiedenen Baustellen. Sie können ihnen auch schreiben oder sie anrufen, zögern Sie nicht!
- Patrice:
Mail: [email protected]
Telefon : 06 47 07 97 34