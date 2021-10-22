Erfahren Sie mehr über die Arbeit

Phase Nr. 1: Netzumleitungsarbeiten und Vorbereitungsarbeiten

Die Konzessionsarbeiten

Unter der Leitung der Konzessionäre der Strom-, Wasser-, Abwasser-, Gas- und Telekommunikationsnetze zielen sie darauf ab, die Netze auf dem Gelände des zukünftigen Straßenbahnbahnsteigs und seiner Stationen zu verlegen. Dies ermöglicht in der Folge nicht nur die Installation von Schienen, Bahnhöfen und Kabeln, sondern auch von Stromkreisen und gewährleistet den Zugang und die Wartung der Netze, ohne den Verkehr der Straßenbahn T12 zu stören.

Vorarbeiten

Andere Arbeiten, die als "vorbereitend" bezeichnet werden, sind ebenfalls obligatorisch, bevor mit den Infrastrukturarbeiten begonnen wird: Grundstückserwerb, Abriss von Gebäuden, Rodung, vorübergehende Straßenverbesserungen, Installation vorübergehender Ampeln in bestimmten Sektoren. Die Bauherren sorgen für die Realisierung.