Arbeiten auf dem Parkplatz der Eigentumswohnung ÉRABLE 2 in Viry-Chatillon (Januar-Februar 2020)

> Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Die Phasen 1 und 2 haben bereits den Abriss der Boxen auf dem Parkplatz der Eigentumswohnung ÉRABLE 2 und den Bau eines ersten Teils des neuen Parkplatzes mit 48 Stellplätzen ermöglicht.

Die Arbeiten der Phase 3 bestehen in der Sanierung der Parkplätze der Miteigentümer der Gebäude des Immobilienkomplexes ÉRABLE 2 (Arbeiten wurden auf der Generalversammlung der Miteigentümer vom 13. Juni 2019 beschlossen).

> Was sind die Arbeitsphasen?

– Umzug der auf dem Parkplatz der Eigentumswohnung geparkten Fahrzeuge zu den neuen Plätzen, die im Januar 2020 realisiert wurden.

– Realisierung eines zweiten Teils des neuen Parkhauses.

> Wie lange dauern die Arbeiten?

Phase 3: zwei Monate ab Januar 2020.

> Was ändert sich dadurch?

Für die Dauer der Sanierung des Parkhauses bleiben alle Parkplätze für die Anwohner erhalten. Die andere Hälfte des Parkplatzes bleibt für die Dauer dieser Phase zugänglich, wobei der Zugang auf der Seite der Rue du Docteur Roux erhalten bleibt. Die Arbeiten haben keine Auswirkungen auf den Fahrzeugverkehr.

> Wie geht es weiter?

Die letzte Bauphase des neuen Parkhauses wird Gegenstand spezifischer Arbeitsinformationen sein.