Arbeiten an der RD445 in Viry-Chatillon (2020 – 2021)

> Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Die Arbeiten werden auf der RD445 in fünf Phasen durchgeführt:

– Phase 1: Durchführung von Straßenbahnbahnsteig- und Straßenarbeiten (Schaffung einer provisorischen Straße und einer Linkskurve) auf dem Mittelstreifen der RD445;

– Phase 2: Fertigstellung der Bahnsteigarbeiten und Verlegung der Schienen auf der Nordseite der RD445;

– Phase 3: Durchführung von Plattformarbeiten und Verlegung von Schienen auf der Südseite der RD445;

– Phase 4: Verlegung der Schienen und Abriss der provisorischen Straße auf dem Mittelstreifen der RD445.

> Wie lange dauern die Arbeiten?

– Phase 1: 3 1/2 Monate, von Juli bis Anfang Oktober 2020;

– Phase 2: 2 Monate, von Oktober bis November 2020;

– Phase 3: 2 1/2 Monate, von Dezember 2020 bis Mitte Februar 2021;

– Phase 4: 2 Monate, von Mitte Februar bis Mitte April 2021.

> Was ändert sich dadurch?

Ab Oktober wird die provisorische Linkskurve von der Autobahnausfahrt A6 in Richtung Viry-Centre für den Verkehr freigegeben.

Während der gesamten Dauer der Arbeiten wird die Fahrspur reduziert und die vorgeschriebene Geschwindigkeit auf 30 km/h gesenkt.

Diese Arbeiten, die an Wochentagen und tagsüber durchgeführt werden, können Lärmbelästigung verursachen.