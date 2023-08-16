Straßenbahnhaltestellen T12

Veröffentlichungsdatum: 12. September 2019

16 Stationen werden das Gebiet der Straßenbahn T12 bedienen. Sie befinden sich an strategischen Punkten des Territoriums und werden mit anderen Verkehrsmitteln wie Bus, RER und sogar TGV in Verbindung gebracht.

Ihr Name wurde von Île-de-France Mobilités in Absprache mit den lokalen Behörden gewählt. Die bestehenden Stationen der RER-Linie C behalten ihre ursprünglichen Namen, mit Ausnahme der neu geschaffenen Stationen Massy-Europe und Champlan.

Ihr erkennbares Design wurde entworfen, um die verschiedenen Elemente des Bahnhofs miteinander zu verbinden (Unterstände, Geldautomaten, Informationstafeln ...). In den Stationen können die Fahrgäste bequem auf die nächste Straßenbahn warten.

Sie werden auch zu 100% zugänglich sein.