2023, das Jahr der Tests am Vorabend der Inbetriebnahme des T12!

Der Tram-Train T12 tritt in eine neue entscheidende Phase ein, die der Tests. Letzteres wird es ermöglichen, das gesamte im Umlauf befindliche Rollmaterial vor der Inbetriebnahme zu testen.

Um die Leistung und Sicherheit der Infrastruktur sowie den Komfort der Fahrgäste zu gewährleisten, beginnen in diesem Monat die Tests des Straßenbahnzugs T12.

Diese Tests sind in 3 Stufen unterteilt: statische Tests, dynamische Tests und Leerlauftests.

Während der statischen Tests werden alle Ausrüstungen der Strecke – Schienen, Ingenieurbauwerke, Stromkabel, Signale, Weichen – einzeln überprüft, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren, bevor die ersten Züge fahren.

Dann kommt das dynamische Testen. Sie ermöglichen es, den ordnungsgemäßen Verkehr der Straßenbahn und den Betrieb der Infrastrukturen während der Durchfahrt der Züge zu gewährleisten. Anlässlich dieser zweiten Testphase verkehren einige Züge auf der Strecke, um eine Reihe von Tests durchzuführen, insbesondere zur Stromversorgung, zum Bremssystem und zum Betrieb der Lichter, zu Bahnübergängen und Lichtsignalen usw.

Dazu gehört zum Beispiel, dass die Ampel grün wird, wenn die Straßenbahn T12 fährt, und dass die Ampeln auch für Autofahrer und Fußgänger rot werden. Außerdem muss sichergestellt werden, dass die Stromversorgung ausreicht, da mehrere Züge gleichzeitig auf der Strecke verkehren.

Sobald alle Tests abgeschlossen sind, kann der letzte Schritt, der als "Leerlauf" bezeichnet wird, beginnen. Es dient als Generalprobe ohne Passagiere an Bord vor der Inbetriebnahme. Alle Züge werden in reale Verkehrsbedingungen versetzt und halten dann an jedem Bahnhof, jedoch immer noch ohne Passagiere an Bord. Es werden auch Tests in verschlechterten Situationen (Krisensituationen) durchgeführt.