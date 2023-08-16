Neuigkeiten von Brückenbaustellen

3 Brücken werden es der zukünftigen Straßenbahn T12 ermöglichen, über die Autobahn A6 zu fahren. Zwei von ihnen wurden im September 2019 in Grigny und Ris-Orangis vorangetrieben und befinden sich in der Entwicklung. Das Schieben der 3. Brücke beginnt heute Abend in Évry-Courcouronnes für einen Zeitraum von einem Monat (bis zum 10. Juli).

Zu diesem Anlass finden Sie die Bilder der im ersten Quartal 2020 durchgeführten Arbeiten.

In Grigny wurden die sechs Träger installiert, die die Zufahrtsrampe der Straßenbahn T12 mit der Brücke verbinden.

In Ris-Orangis wurden am 4. Februar 2020 die Betonarbeiten an der Brücke über die Autobahn A6 durchgeführt. Der Eingriff, der in nur 10 Stunden, 7 und 17 Stunden stattfand, ermöglichte es, 240 m3 Beton zu gießen. Der Bau der Rampen, die es der Straßenbahn T12 ermöglichen werden, die Brücke zu erreichen, ist im Gange.

Auf der Seite von Évry-Courcouronnes wurden die Metallkästen montiert, die für den Bau der Brücke von Évry-Courcouronnes verwendet wurden. Die Brücke, die vom 8. Juni bis zum 10. Juli verlängert wurde, ermöglicht es der Straßenbahn T12, die Autobahn A6 zu überqueren und ihre Fahrt bis zu ihrer Endstation fortzusetzen.