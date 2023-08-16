3 Fragen an François Durovray, Präsident des Departements Essonne

Nçois Durovray, Präsident des Departements Essonne, erklärt, wie die Straßenbahn T12 für die Einwohner des Departements, die auch Geldgeber des Projekts sind, von Vorteil ist.

Welche Vorteile bringt die Straßenbahn T12 dem Gebiet von Essonne?

Das Verkehrsprojekt ist von entscheidender Bedeutung, da es die beiden größten Städte des Departements, Massy und Évry-Courcouronnes, durch die wichtigsten Beschäftigungszentren verbindet. Insgesamt werden 40.000 Reisende pro Tag davon profitieren, deren tägliches Leben verbessert wird. Darüber hinaus wird es möglich sein, die RER B, C und D mit dem zukünftigen Grand Paris Express zu verbinden, ohne durch Paris fahren zu müssen.