RER-Stationen werden in Straßenbahnhaltestellen T12 umgewandelt

Nach ihrer Inbetriebnahme wird die Straßenbahnlinie T12 die RER C zwischen Épinay-sur-Orge und Massy – Palaiseau ersetzen. In diesem Sommer haben daher umfangreiche Arbeiten an den Bahnhöfen Longjumeau, Chilly-Mazarin, Gravigny-Balizy und Petit Vaux begonnen, um die Ankunft der Straßenbahn T12 vorzubereiten:

die Gleise wurden angehoben, so dass sich die Stufe und der Bahnsteig auf gleicher Höhe befinden und die Straßenbahn für alle zugänglich ist;

die provisorische Verkleidung der Bahnsteige wurde repariert;

Die Ausstattung der Bahnhöfe wurde modernisiert, mit besonderem Augenmerk auf Beleuchtung und Aufzüge, die den Zugang zu den Bahnsteigen ermöglichen.

Diese Arbeiten fanden während der Unterbrechung des Bahnverkehrs während der Zeit des geringsten Bedarfs vom 15. Juli bis 22. August zwischen Juvisy und Massy – Palaiseau statt.

Weitere Maßnahmen sind erforderlich, um zukünftige Bahnhöfe mit Fahrgastunterständen, Bänken, Terminals für den Kauf von tickets Transportmitteln, einem Videoschutzsystem und Fahrgastinformationsbildschirmen auszustatten.

Entdecken Sie einige Bilder der ersten Arbeitsphase, die diesen Sommer durchgeführt wurde, und klicken Sie hier , um mehr zu entdecken.