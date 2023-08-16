L'Atelier-Garage erhält die Zertifizierung für hohe Umweltqualität!

Nach mehreren Jahren des Baus, der von einem starken Umweltansatz geleitet wurde, freuen sich die T12-Tram-Train-Teams, bekannt zu geben, dass die Atelier-Garage die HQE-Zertifizierung (Standard NF HQE Tertiary Buildings) erhalten hat!

Die hohe Umweltqualität zielt darauf ab, die Umweltauswirkungen eines Baus oder einer Sanierung von Immobilien so weit wie möglich zu begrenzen. Dies ist ein freiwilliger Ansatz des Bauherrn, der Architekten und der Bauunternehmen.

Von Beginn des Baus der Werkstatt-Garage an wollte die SNCF das Gebäude in diese HQE-Politik einbeziehen. Zu diesem Zweck wandten sich die T12-Tram-Train-Teams an Umweltplanungsbüros und einen HQE-Manager, der für die Umweltleistung des Projekts verantwortlich ist.

Bei dieser Gelegenheit wurden eine Reihe von Themen auf einem sehr erfolgreichen Niveau bewertet, wie zum Beispiel:

Das begrünte Dach,

Das Regenwasserrückgewinnungssystem,

Die Verkleidung der Werkstatt-Garage aus natürlich nachhaltigem Holz

Und schließlich die Erhaltung geschützter Pflanzenarten rund um das Gebäude.

In dieser Zeit der ökologischen Unsicherheit und Klimakrise war es notwendig, dass die zukünftige Tram-Train-Linie T12 Teil einer starken Umweltpolitik ist. Die Baustelle ist von Anfang an so konzipiert, dass ihr ökologischer Fußabdruck minimiert wird.

