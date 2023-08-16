Es passiert in Ihrer Nähe: bald eine Luftstation!

In Morsang-sur-Orge ist der Bau der Brücke an der RD77 im Gange.

Die Arbeiten, die nachts und werktags durchgeführt werden, werden im Oktober 2020 abgeschlossen sein. 8 Wochen werden daher für den Bau der Brücke benötigt, auf der die einzige Hochstation auf der Strecke gebaut wird.

Eine echte technische Meisterleistung, die in einer Höhe von 6 Metern gipfeln wird und die Bewegung der Einwohner der Stadt und insbesondere der Schüler der Charles-Péguy- und Monge-Schulen erheblich erleichtern wird.

Finden Sie uns jeden Montag bis Oktober auf unserer Facebook-Seite, um den Fortschritt der Website zu verfolgen.

Und um mehr über den Bau einer Luftstation zu erfahren, zögern Sie nicht, sich dieses Video anzusehen.