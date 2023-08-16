Straßenbahn

Neue LinieMassy > Évry-Courcouronnes

Es passiert in Ihrer Nähe: bald eine Luftstation!

In Morsang-sur-Orge ist der Bau der Brücke an der RD77 im Gange.

Die Arbeiten, die nachts und werktags durchgeführt werden, werden im Oktober 2020 abgeschlossen sein. 8 Wochen werden daher für den Bau der Brücke benötigt, auf der die einzige Hochstation auf der Strecke gebaut wird.

Eine echte technische Meisterleistung, die in einer Höhe von 6 Metern gipfeln wird und die Bewegung der Einwohner der Stadt und insbesondere der Schüler der Charles-Péguy- und Monge-Schulen erheblich erleichtern wird.

