Entlang der Strecke werden Funkantennen installiert. Aber wofür genau werden sie verwendet?

Diese Antennen mit dem Namen TETRA (Terrestrial Trunked Radio) werden die Funkabdeckung gewährleisten, die für den Betrieb und die Aufrechterhaltung der Sicherheit der Straßenbahnlinie T12 erforderlich ist.

Konkret werden sie den Funkaustausch zwischen den Fahrern und dem Kommandoposten in Massy-Palaiseau sicherstellen, die Straßenbahnzüge in Echtzeit lokalisieren und die Verwaltung der Fahrgastinformationen in den Bahnhöfen sicherstellen.

Um die gesamte Strecke abzudecken, sind derzeit 6 TETRA-Antennen auf den 20 km der Strecke installiert.