Auf geht's zum Bau der neuen Champlan-Station!

Im Februar 2022 trat der Bau des neuen Bahnhofs Champlan mit dem Bau der Bahnsteige, zweier Aufzüge und einer Unterführung in eine neue Phase ein.

Der Bahnhof liegt an der Kreuzung der RER C-Bahnlinie und des Chemin de Chilly und soll die Entwicklung der Stadt unterstützen.

Viele Einrichtungen sind geplant, um Sie unter den besten Bedingungen willkommen zu heißen:

Verbesserte Zugänglichkeit: Bahnsteige auf Höhe der Züge, Installation von Aufzügen, Unterführung, die den Zugang zu den Bahnsteigen erleichtert

Geschaffene Verbindungen: Fahrradunterstand mit 14 Plätzen, Buslinien in der Nähe, Parkplätze für Autofahrer

Angepasste Ausstattung: beleuchteter und sicherer Bahnhof, visuelles und akustisches Fahrgastinformationssystem, Fahrkartenautomaten

Entdecken Sie die ersten Bilder der Baustelle und der Terminstation!