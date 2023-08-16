Die Arbeiten in der Rue des Rossays in Savigny-sur-Orge (Januar – Februar 2020)

In der Rue des Rossays in Savigny-sur-Orge beginnt die zweite Bauphase der Stützmauer wieder und erfordert erneut Spundwandschläge. Diese Arbeiten werden von Île-de-France Mobilités in den Monaten Januar und Februar 2021 durchgeführt. Sie verursachen erheblichen Lärm für die Anwohner, auch nachts.

> Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Die Arbeit besteht darin, Stahlbretter (sogenannte "Spundwände") durch Dreschen in den Boden zu rammen. Ziel ist es, den SNCF-Damm zu unterstützen, um den Bau der Strukturen zu ermöglichen, die den Straßenbahnbahnsteig aufnehmen werden.

> Wann finden die Arbeiten statt?

Diese technisch sehr komplexen Arbeiten erfordern aus Sicherheitsgründen eine Unterbrechung des Zugverkehrs. Sie finden daher an Wochenenden und nachts während vorübergehender Verkehrsunterbrechungen statt, die von der SNCF gewährt werden.

Die Arbeiten beginnen am Freitag um Mitternacht und enden am Montag um 5 Uhr morgens.

> Vorarbeiten:

Freitag, 8. Januar bis Montag, 11. Januar

> Drescharbeiten:

Freitag, 15. Januar bis Montag, 18. Januar

Freitag, 22. Januar bis Montag, 25. Januar

Freitag, 5. Februar bis Montag, 8. Februar

von Freitag, 19. bis Montag, 22. Februar (Reservewochenende, das je nach Fortschritt der Arbeiten genutzt wird)

Drescharbeiten finden auch von Montag, 11. Januar, bis Mittwoch, 13. Januar (von 8 bis 17 Uhr) in einem Bereich statt, der den Zugverkehr nicht beeinträchtigt.

> Was ändert sich dadurch?

Die Dreschmethode verursacht erhebliche Geräusche für die Anwohner, auch nachts.

Während der Bauzeit wird der Verkehr in der Rue des Rossays unterbrochen, aber der Zugang wird für alle Anwohner gewährleistet.

Da Wochenendarbeiten während Unterbrechungen des Bahnverkehrs stattfinden, wird die RER C an Arbeitswochenenden nicht verkehren.

Die SNCF informiert die Fahrgäste, um ihre Reisen so gut wie möglich vorzubereiten.

Bitte entschuldigen Sie uns für die Unannehmlichkeiten und seien Sie versichert, dass wir bereit sind, Störungen Ihres täglichen Lebens so gering wie möglich zu halten. Vielen Dank für Ihr Verständnis.