Tiefbauarbeiten am Bahnhof Champlan (Februar 2022)

Woraus besteht die Arbeit?

Im Rahmen der Schaffung des Bahnhofs Champlan (an der Kreuzung der RER-C-Bahnlinie und der Chilly-Straße) müssen Bahnsteige, zwei Aufzüge und eine Unterführung gebaut werden.

Wann finden sie statt?

Die Arbeiten an der Unterführung werden durchgehend von Freitag, 25. Februar um Mitternacht bis Montag, 28. Februar um 5:00 Uhr durchgeführt.

Was sind die Konsequenzen?

Vom 17. Januar bis 22. Februar

Der Verkehr wird auf eine halbe Fahrbahn mit Wechselverkehr auf dem Chemin de Chilly von der Rue de l'Orme Saint-Germain reduziert.

Das Parken ist auf diesem Teil der Fahrspur verboten.

Ab 22. Februar für einen Zeitraum von einem Monat

Der Verkehr wird auf demselben Teil der Fahrspur sowie auf einem Teil der Impasse des Belles Fontaines verboten (außer Anwohner, Rettungsdienste, Polizei, Gendarmerie und kommunale Fahrzeuge). Das Parken ist ebenfalls verboten.