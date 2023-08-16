Der Bau des Bahnhofs Massy-Europe schreitet voran
Veröffentlicht am
Zwischen den Bahnhöfen Massy-Palaiseau und Longjumeau werden zwei neue Bahnhöfe geschaffen, um Ihren Reisebedürfnissen gerecht zu werden.
Darunter der Bahnhof Massy-Europe, der sich in der Nähe des gleichnamigen Gewerbegebiets befindet.
Der Bau des Bahnhofs ist im Gange.
Mehrere wichtige Schritte wurden bereits erreicht:
– Der Bau der Brücke unter den Bahngleisen rue Migaux
– Sanierungsarbeiten
– Der Bau der Zugangsrampe für Personen mit eingeschränkter Mobilität (PRM)
Bis Ende 2021 werden folgende Projekte realisiert:
– Bau von Bahnsteigen
– Verlegung von Bordsteinen
– Begrünung und Aussaat der angrenzenden Böschung
– Elektrischer Anschluss
Entdecken Sie die Baustelle in Bildern!