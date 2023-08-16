Der Bau des Bahnhofs Massy-Europe schreitet voran

Zwischen den Bahnhöfen Massy-Palaiseau und Longjumeau werden zwei neue Bahnhöfe geschaffen, um Ihren Reisebedürfnissen gerecht zu werden.

Darunter der Bahnhof Massy-Europe, der sich in der Nähe des gleichnamigen Gewerbegebiets befindet.

Der Bau des Bahnhofs ist im Gange.

Mehrere wichtige Schritte wurden bereits erreicht:

– Der Bau der Brücke unter den Bahngleisen rue Migaux

– Sanierungsarbeiten

– Der Bau der Zugangsrampe für Personen mit eingeschränkter Mobilität (PRM)

Bis Ende 2021 werden folgende Projekte realisiert:

– Bau von Bahnsteigen

– Verlegung von Bordsteinen

– Begrünung und Aussaat der angrenzenden Böschung

– Elektrischer Anschluss

Entdecken Sie die Baustelle in Bildern!