Épinay-sur-Orge: Aufbau eines multimodalen Verkehrsknotenpunkts

400 Parkplätze, 1 Busbahnhof, 1 Straßenbahnhaltestelle und Fußgängerverbindungen zur RER C und zum Stadtteil Grand Vaux werden auf dem Gelände des zukünftigen multimodalen Verkehrsknotenpunkts Épinay-sur-Orge gebaut. Der derzeitige Bahnhof wird umgebaut, um den Nutzern Verbindungen zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln zu bieten. So können schnelle Verbindungen zwischen der Straßenbahnhaltestelle T12, dem zukünftigen Busbahnhof, der RD257 und der RER C hergestellt werden.

Der Zugang zu diesem Verkehrsknotenpunkt wird für alle erleichtert: die Einwohner von Épinay-sur-Orge und Savigny-sur-Orge, Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel, Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer.