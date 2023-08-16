Der Bau der Straßenbahn T12 wurde wieder aufgenommen!

Die Gesundheitskrise hat Île-de-France Mobilités, SNCF und ihre Partner gezwungen, die Planung der Arbeiten zu überdenken. Ab dem 27. April konnte die Wiederaufnahme des Baus der Straßenbahn T12 schrittweise mit reduziertem Personal und unter strikter Einhaltung der geltenden Gesundheitsmaßnahmen erfolgen. Heute sind dies echte technische Herausforderungen, denen sich die Teams der Straßenbahn T12 an vielen Stellen entlang der Strecke stellen müssen.

In Épinay-sur-Orge und Savigny-sur-Orge haben umfangreiche Arbeiten begonnen

In Épinay-sur-Orge und Savigny-sur-Orge begannen im Mai große, technisch komplexe Arbeiten, um die Ankunft der Straßenbahn T12 vorzubereiten. Île-de-France Mobilités und SNCF, die gemeinsamen Auftraggeber dieses Großprojekts, bündeln diese Arbeiten, um die Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Einwohner so gering wie möglich zu halten. Die Arbeiten fanden in der Nähe der Bahngleise und in einem sehr eingeschränkten städtischen Umfeld statt. Zur Sicherheit aller mussten sie bei Unterbrechungen des Bahnverkehrs stattfinden, die lange im Voraus geplant waren.

Südlich des multimodalen Knotenpunkts Épinay-sur-Orge hat SNCF eine Eisenbahnbrücke geschaffen, die es der Straßenbahn T12 ermöglicht, unter den Gleisen der RER C zu fahren. Seit 2019 befand sich die Struktur der Eisenbahnbrücke auf dem Parkplatz des RER-Bahnhofs im Bau. Die Verschiebung fand zwischen Donnerstag, dem 21. Mai, und Samstag, dem 23. Mai, während einer Unterbrechung des Bahnverkehrs statt. In nur 3 Tagen ermöglichte diese "Punch"-Operation den Abbau der RER C-Gleise, das Graben der Böschung, die Verlegung der Eisenbahnbrücke bis zu ihrem endgültigen Standort und die Neuinstallation der Gleise. Schließlich wird die Eisenbahnbrücke es der Straßenbahn T12 ermöglichen, unter den Gleisen der RER C zu fahren. Außerdem werden spezielle Bus- und Fahrradspuren eingerichtet.

Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie eine Eisenbahnbrücke gebaut wird

Am Chemin des Tourelles in Épinay-sur-Orge und in der Rue des Rossays in Savigny-sur-Orge führte Île-de-France Mobilités Arbeiten durch, um eine provisorische Stütze zu bauen, um den Bahndamm entlang der Rue des Rossays zu konsolidieren. Tatsächlich wird die zukünftige Straßenbahn T12 entlang der Rue des Rossays verlaufen, einer relativ schmalen Straße, entlang derer bereits die RER C fährt. Es ist daher notwendig, genügend Platz für den Betrieb der Straßenbahn freizugeben, indem eines der beiden Bahngleise verschoben wird. Die Konsolidierung der Böschung ist notwendig, um die Arbeiten durchzuführen, die den Bahnsteig der Straßenbahn T12 aufnehmen werden. Um die provisorischen Stützen herzustellen, wurden Stahlplatten (sogenannte "Spundwände") mit einem sogenannten "Dreschen"-Verfahren in den Boden getrieben.

Drei Arbeitswochenenden fanden statt: vom 8. bis 10. Mai hauptsächlich auf der Seite von Épinay-sur-Orge (Chemin des Tourelles), vom 21. bis 24. Mai und vom 30. Mai bis 1. Juni hauptsächlich auf der Seite von Savigny-sur-Orge (Rue des Rossays).

In Évry-Courcouronnes wird der Ausbau der Brücke über die Autobahn A6 vorbereitet und die Arbeiten im Stadtzentrum beginnen

In Évry-Courcouronnes wurden Ende April die Vorbereitungsarbeiten für den Bau der Brücke über die Autobahn A6 wieder aufgenommen. Nach den Brücken Grigny und Ris-Orangis, die im vergangenen September in Betrieb genommen wurden, wird dies die 3. Brücke sein, die über die Autobahn geschoben wird. Der Bau dieser 3 Brücken ist ein Großprojekt, das die Koordination vieler Akteure erfordert und millimetergenaue Technik und Präzision erfordert. Die Push-Arbeiten finden vom 8. Juni bis 10. Juli statt und erfordern nächtliche Sperrungen der Autobahn A6 und der N104 an Wochentagen.

Klicken Sie hier , um mehr über das Schieben der Brücken Grigny und Ris-Orangis zu erfahren

Im Stadtzentrum von Évry-Courcouronnes, an der Avenue Paul Delouvrier und dem Boulevard François Mitterrand, haben auch die Arbeiten an der Straßenbahn T12 begonnen. Eine erste Phase der Vorbereitungsarbeiten (Entfernung des Stadtmobiliars, Installation von provisorischen Lichtern usw.) ist im Gange. Im Juni beginnen die Arbeiten an den Straßen und Gehwegen, zunächst auf der Südseite der Avenue Paul Delouvrier und des Boulevard François Mitterrand. Ab Herbst 2020 und für etwa ein Jahr wird eine dritte und letzte Phase der Arbeiten die Durchführung der Arbeiten auf der Nordseite ermöglichen, einschließlich des Baus des Bahnsteigs der Straßenbahn T12, des Baus des Bahnhofs oder der Verlegung der Schienen...

In Morsang-sur-Orge, Grigny und Ris-Orangis wird der Bau von Rampen wieder aufgenommen

In Morsang-sur-Orge wurden am 18. Mai die Arbeiten zum Bau der Rampen (sogenannte "Ausleger") entlang des Parc du Séminaire wieder aufgenommen. Sie werden es der Straßenbahn T12 ermöglichen, die Hochstation Parc du Château zu erreichen. Auch die Vorbereitungsarbeiten für den Bau des Bahnhofs wurden wieder aufgenommen.

In Grigny und Ris-Orangis wurden die Bauarbeiten an den Rampen auf beiden Seiten jeder der Brücken über die Autobahn A6 sowie die Ausbauarbeiten an diesen Brücken wieder aufgenommen.