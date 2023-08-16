Mit dem Fahrrad entlang der Straßenbahn T12

Neben der Erweiterung des öffentlichen Verkehrsangebots in der Region trägt die Straßenbahn T12 durch die Entwicklung eines sanften Verkehrs zum Umweltschutz bei.

Entlang der Strecke zwischen Épinay-sur-Orge und Évry-Courcouronnes werden weiche Fahrspuren geschaffen: Radfahrer und Fußgänger können sich sicher fortbewegen. An jeder Station werden Fahrradbügel aufgestellt. In Massy, Épinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Viry-Chatillon (Bahnhof Amédée Gordini) und Évry-Courcouronnes wird die Entwicklung durch sichere Fahrradschließfächer namens Véligo vervollständigt. So kann jeder seine Reise mit der Straßenbahn, zu Fuß oder mit dem Fahrrad unter guten Bedingungen fortsetzen.

WUSSTEN SIE SCHON?

Île-de-France Mobilités verfolgt sein Ziel, bis 2025 50.000 zusätzliche Fahrradstellplätze zu schaffen.

Weitere Informationen auf der Navigo-Website (Abschnitt "Ich organisiere meine Reise")