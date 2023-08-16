Die Straßenbahn T12: das Erfordernis der Barrierefreiheit

Als Bauherren verpflichten sich Île-de-France Mobilités und SNCF zum Bau der Straßenbahn T12: Umweltmaßnahmen, aber auch die Zugänglichkeit der Straßenbahn für alle werden umgesetzt.

Damit jeder problemlos auf die Straßenbahn zugreifen kann, wird die Bahn angehoben, so dass sich Trittbrett und Bahnsteig auf gleicher Höhe befinden. Dies gilt auch für die RER-Gleise, deren Bahnsteige saniert werden.

Die Bahnhöfe zwischen Massy-Palaiseau und Petit-Vaux sowie die Hochstation Morsang-sur-Orge werden mit Aufzügen ausgestattet, um den Zugang zu den Bahnsteigen zu erleichtern.

Die anderen Stationen befinden sich auf Straßenniveau, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern.

Darüber hinaus informieren visuelle und akustische Durchsagen alle Benutzer.

Wussten Sie schon?

Die Straßenbahn T12 wird auch für Radfahrer zugänglich sein, die ihr Fahrrad abgeben möchten, um ihre Fahrt mit der Straßenbahn fortzusetzen: An jeder Station werden Fahrradempfangseinrichtungen installiert. In Massy, Épinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Viry-Chatillon (Bahnhof Amédée

Gordini) und Évry-Courcouronnes wird die Entwicklung durch die Fahrradparkplätze Île-de-France Mobilités vervollständigt.

Die Straßenbahn T12 ist:

6,5 km weiche Wege (Fußgänger-Fahrräder) geschaffen

12 PRM-Sitzplätze pro Zug

Fast 250 Fahrradstellplätze geschaffen

2 Kinderwagen pro Zug möglich