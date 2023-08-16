Die Straßenbahn T12 näher an den Schülern der Mittelstufe

Gimmy und Patrice, die lokalen Agenten, zeigten den Schülern der Charles Péguy in Morsang-sur-Orge und Jean Lurçat in Ris Orangis, zwei Städten, die von der Straßenbahn T12 durchquert werden, die Baustelle der Straßenbahn T12.

Insgesamt konnten 130 Schülerinnen und Schüler des 3. Studienjahres hinter die Kulissen des Projekts blicken, die Gewerke der Baustelle entdecken und alle ihre Fragen stellen.

Zurück in Bildern an diesen reichen Tagen des Lernens!