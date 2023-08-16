Die Straßenbahn T12 trägt zum Umweltschutz bei
Die Interventionen beginnen auf der Freizeitbasis Port-aux-Cerises in Draveil. Es werden Maßnahmen ergriffen, um die verbleibenden Auswirkungen der Straßenbahn T12 auf natürliche Lebensräume und geschützte Arten auszugleichen.
Diese Maßnahmen betreffen zwei Parzellen des Freizeitzentrums: Port Courcel und Les Mousseaux.
Die auf dem Grundstück von Port Courcel umgesetzten Maßnahmen (Wälder, Wiesen und Bäume):
Wälder:
– spontane Regeneration der Vegetation;
– Schaffung von Öffnungen und Durchforstungen (weniger Bergahorn), Diversifizierung der Bestände;
– Reinigungsarbeiten.
Wiesen und Bäume:
– Bodenvorbereitung, Bekämpfung invasiver Arten und Wiederbegrünung;
– spontane Regeneration der Vegetation.
Diese Maßnahmen werden die Kapazität des Standorts verbessern, um:
• Waldvögel (Fressen und Nisten);
• Fledermäuse (Fressen und Nähren in Bäumen);
• das rote Eichhörnchen;
• Vögel in halboffenen bis offenen Umgebungen;
• Reptilien.
Die auf der Parzelle Les Mousseaux ergriffenen Maßnahmen (Wiesen und Bäume und aquatische Umgebungen):
– Installation von Nistkästen, um die Bachstelze und den Eisvogel unterzubringen;
– Schaffung eines Schilfgürtels;
– Schaffung einer abwechslungsreichen Wiese;
– Schaffung von Nistplätzen für den Haubentaucher;
– Etablierung von Helophytenpflanzen am Ufer.
Diese Maßnahmen werden die Kapazität des Standorts verbessern, um:
• das Nisten von Schilfvögeln (insbesondere Haubentauchern);
• das Nisten von Eisvögeln und Bachstelzen;
• die Fütterung des Graureihers und des Großen Komorans.