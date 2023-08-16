Die Straßenbahn T12 trägt zum Umweltschutz bei

Die Interventionen beginnen auf der Freizeitbasis Port-aux-Cerises in Draveil. Es werden Maßnahmen ergriffen, um die verbleibenden Auswirkungen der Straßenbahn T12 auf natürliche Lebensräume und geschützte Arten auszugleichen.

Diese Maßnahmen betreffen zwei Parzellen des Freizeitzentrums: Port Courcel und Les Mousseaux.

Die auf dem Grundstück von Port Courcel umgesetzten Maßnahmen (Wälder, Wiesen und Bäume):

Wälder:

– spontane Regeneration der Vegetation;

– Schaffung von Öffnungen und Durchforstungen (weniger Bergahorn), Diversifizierung der Bestände;

– Reinigungsarbeiten.

Wiesen und Bäume:

– Bodenvorbereitung, Bekämpfung invasiver Arten und Wiederbegrünung;

– spontane Regeneration der Vegetation.