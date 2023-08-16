Die Straßenbahn T12 in Bildern: Entdecken Sie den Fortschritt der Baustelle!

Die Arbeiten am Tram-Train T12 schreiten zügig voran. Im Sommer 2022 blieben die Teams mobilisiert, um den laufenden Betrieb fortzusetzen. Lassen Sie uns eine Bestandsaufnahme des Fortschritts der Arbeiten nach Sektoren vornehmen:

EISENBAHNTEIL DER STRECKE

Auf dem Bahnabschnitt zwischen Massy-Palaiseau und Épinay-sur-Orge bestehen die Arbeiten darin, das bestehende Schienennetz an die Ankunft der Straßenbahn T12 anzupassen:

Anpassung bestehender Bahnhöfe an Straßenbahnhaltestellen

In diesem Zusammenhang wird die Signalanlage des Tram-Train installiert. Diese Arbeiten sollen im September 2022 abgeschlossen sein. Im Herbst finden dann dynamische Tests statt.

Parallel dazu hat seit Juni 2022 auch die Entwicklung der Stationen begonnen.

Bau von zwei neuen Stationen

Das Projekt sieht den Bau von zwei neuen Bahnhöfen vor, die nicht zu den derzeitigen RER-C-Bahnhöfen gehören: Massy Europe und Champlan Station. Die Bauarbeiten gehen weiter.

Epinay

Am RER-Bahnhof Épinay-sur-Orge beginnen im Herbst die Arbeiten zur Verlängerung der Bahnsteige der RER C und zur Erleichterung der Verbindung mit dem Straßenbahnzug T12 innerhalb des multimodalen Umsteigeknotens.

URBANER TEIL

Auf dem städtischen Teil zwischen Épinay-sur-Orge und Évry-Courcouronnes zielen die Arbeiten darauf ab, die Straßenbahn in die Stadt einzufügen.

Épinay-sur-Orge/Savigny-sur-Orge

Die Baustellen sind in diesen Städten derzeit sehr aktiv. Die Arbeiten zur Verlegung der Schienen werden in Epinay-sur-Orge fortgesetzt und schreiten schrittweise bis zur Rue des Rossays (Savigny-sur-Orge) voran. Der Betrieb wird voraussichtlich bis Ende 2022 andauern.

Morsang

Im Seminarpark sind für Herbst 2022 Arbeiten im Zusammenhang mit der hydraulischen Kompensation des Tram-Train T12 geplant. Sie zielen darauf ab, die landschaftliche Integration der Straßenbahn zu fördern und gleichzeitig das pflanzliche Erbe des Standorts zu erhalten.

Der Bau des Bahnhofs Parc du Château wird diesen Herbst beginnen.

Entlang der A6 ist nach dem Bau der Stützmauer zwischen dem Bahnhof Parc du Château und Viry-Chatillon der Bau des Bahnsteigs, auf dem die Straßenbahn verkehren wird, abgeschlossen. Die anschließende Verlegung der Schienen wird im Herbst abgeschlossen sein.

Viry-Chatillon

Die Straßenbahngleise sind fertiggestellt und die Landschaftsgestaltung und die Fahrrad-Fußgängerwege wurden realisiert.

Der Bau der Struktur des Bahnhofs Amédée Gordini fand in diesem Sommer statt und der Bau des Bahnhofs Coteaux de l'Orge wird diesen Herbst abgeschlossen sein.

Grigny

Alle Arbeiten zur Integration und Entwicklung der Straßenbahn sind in Grigny abgeschlossen. In diesem Sommer fanden die Bauarbeiten für die Struktur des Bahnhofs Ferme Neuve statt. Es folgt eine letzte Etappe der Bepflanzung zwischen der Brücke über die A6 und dem Bahnhof.

Ris-Orangis

Die meisten Arbeiten werden in Ris-Orangis abgeschlossen.

Die Installation des Stadtmobiliars des Bahnhofs Bois de Saint-Eutrope wird bis Ende des Jahres erfolgen.

Évry-Courcouronnes

In Évry-Courcouronnes beginnt im Herbst die Installation der Möbel für die Bahnhöfe Treaty of Rome, Bois Briard und Évry-Courcouronnes.

Die anderen Arbeiten im Zusammenhang mit dem Einbau der Straßenbahn und dem Ausbau entlang der Gleise sind seit mehreren Monaten abgeschlossen.

Im Allgemeinen betreffen die wichtigsten bevorstehenden Schritte im städtischen Teil das Ende der Verlegung der Schienen im nördlichen Teil zwischen Morsang-sur-Orge und Épinay-sur-Orge und die Entwicklung aller Stationen, die in den kommenden Monaten stattfinden werden, genau so. Danach werden die Kabel abgewickelt und installiert, die für die Stromversorgung der Straßenbahn T12 erforderlich sind.

Die Hauptbauarbeiten enden schrittweise und weichen den Investitionsarbeiten. Der nächste Schritt im Jahr 2023 wird die Erprobung der Straßenbahn sein.