Der Bau der Luftstation von Morsang-sur-Orge in 2 Minuten

6 Meter ist die Höhe, auf der die zukünftige Hochstation Parc du Château in Morsang-sur-Orge ihren Höhepunkt erreichen wird. Als echte technische Meisterleistung wird es die einzige Hochstation auf der Strecke sein, die teilweise auf dem Deck über der RD77 positioniert wird.

Seit 2018 arbeiten die Teams hart daran, die Bauarbeiten an der Station durchzuführen. Seine Struktur ist nun fertig. Nächster Schritt: die Verlegung der Schienen der zukünftigen Straßenbahn, die im Herbst 2021 beginnen wird.

Klicken Sie hier, um die Schritte des Baus im Video zu entdecken

Kennzahlen:

– eine Station in 6 Metern Höhe

– eine 1200 Meter lange Zugangsrampe

– 220 Pfähle und 100 Tonnen Bewehrung, aus denen die Fundamente bestehen

– 9000 m3 Beton

– 3800m² Mineralverkleidung in Gabione