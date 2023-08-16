Dynamische Tram-Train-Tests auf dem Schienennetz gehen weiter

Die statischen Tests sind abgeschlossen. Der Betrieb und die Konformität der Infrastruktur und Ausrüstung wurden validiert.

Die Züge können auf dem Schienennetz von Massy Palaiseau nach Petit-Vaux in die dynamische Testphase eintreten. Zu Ihrer Sicherheit ist es verboten, an Bord zu gehen. An den Zügen wird eine Beschilderung angebracht.

Diese Phase dynamischer Tests zielt darauf ab, die Stromversorgung des Tram-Trains, das Bremssystem, aber auch die ordnungsgemäße Integration des Tram-Train an den Stationen, die ordnungsgemäße Funktion der Bahnübergänge und die Lichtsignalisierung zu überprüfen.

Die dynamischen Tests erfolgen schrittweise mit einer ersten Phase des langsamen Verkehrs und nur auf bestimmten Teilen der Strecke. Die Geschwindigkeitserhöhung erfolgt schrittweise, bis die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten erreicht sind. Im Laufe der Tests werden zusätzliche Züge auf der gesamten Strecke in Betrieb genommen.