Arbeiten an der RD77 in Morsang-sur-Orge (August-Oktober 2020)

> Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Bau der Brücke über die RD77, die die zukünftige Hochstation Parc du Château beherbergen wird. > Wie lange dauern die Arbeiten?

Der Bau des Bauwerks findet von Montag, 24. August bis Freitag, 16. Oktober 2020 statt. > Was ändert sich dadurch?

Die Arbeiten finden teilweise nachts statt und erfordern die Sperrung der RD77, nur an Wochentagen (Montagabend bis Samstagmorgen), von 23 bis 5 Uhr, zwischen 7 rue de Savigny

(Kreisverkehr an der Kreuzung der RD77 und RD177) und 26 rue de Savigny.

Die Passage unter der Brücke der A6 wird komplett gesperrt.

Der Zugang für Anwohner bleibt auf beiden Seiten der A6 erhalten.