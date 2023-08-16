Straßenbahn

Neue LinieMassy > Évry-Courcouronnes

Arbeiten am Bahnhof Petit-Vaux (Januar/Februar 2021)

Der Bahnhof Petit-Vaux verwandelt sich! Seit Dezember 2020 führt die SNCF dort umfangreiche Arbeiten durch. Sie haben einen doppelten Zweck:

  • Schaffung der Gruben zukünftiger Aufzugsschächte, die die Zugänglichkeit der Straßenbahn T12 verbessern werden
  • Bau des unterirdischen Fußgängerüberwegs, um den Bewohnern des Südens von Savigny-sur-Orge und des Nordens von Épinay-sur-Orge den Zugang zu erleichtern.

Das Bauwerk der Unterführung wird am Wochenende vom 20. bis 21. Februar errichtet. Nachtarbeit ist zu erwarten.

