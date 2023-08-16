Neuer Meilenstein für den Bahnhof Champlan!

Ein großer Schritt wurde Ende Februar für die Straßenbahn T12 gemacht: Die Durchfahrt unter den Gleisen der zukünftigen Station Champlan wurde in 53 Stunden installiert. Es wird schließlich den Zugang zu den Docks ermöglichen.

Nachdem der RER C-Verkehr am Freitagabend eingestellt wurde, wurden die Bahngleise entfernt, dann wurde der Damm gegraben und eingeebnet, um die Installation der Struktur des Durchgangs unter den Gleisen zu ermöglichen, die aus einem Dutzend Betonrahmen besteht. Jedes etwa dreißig Tonnen schwere Element wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit zwei leistungsstarken Kränen installiert.

Die Verfüllungsarbeiten begannen am Sonntagmorgen, gefolgt von Gleisresten und Verkehrstests. Ein echter Marathon, um den RER C-Verkehr am Montagmorgen pünktlich wiederherzustellen.

Zurück im Video zu dieser Punschaktion!