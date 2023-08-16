Straßenbahn

Neue LinieMassy > Évry-Courcouronnes

Aktuelle Projekte im Überblick

Veröffentlicht am

Auf dem bestehenden Schienennetz (zwischen Massy und Epinay-sur-Orge) sowie auf den neuen Gleisen des städtischen Netzes (zwischen Epinay-sur-Orge und Evry-Courcouronnes) wurden die Arbeiten an der Straßenbahnlinie T12 im Sommer erheblich vorangetrieben.

  • In Massy, am Bahnhof Massy-Palaiseau, wurden die Gleise und der Schotter erneuert. Auch Signalisierungsarbeiten fanden statt. Darüber hinaus wird am zukünftigen Bahnhof Massy-Europe im Oktober mit dem Bau der Bahnsteige begonnen.

 

  • Zwischen Champlan und Petit Vaux: Die Arbeiten zur Umwandlung der Bahnhöfe in Straßenbahnhaltestellen wurden fortgesetzt. Zur Erinnerung: Sie zielen darauf ab, die Gleise anzuheben und die Bahnsteige zu erhöhen, um die zukünftigen Straßenbahnzüge T12 unterzubringen.

 

  • Épinay-sur-Orge: Die Entwicklung der Abschaltzone wurde fortgesetzt.

 

 

  • Morsang-sur-Orge: Der Bau der Stützmauer entlang der A6 schreitet weiter voran. Die Verlegung der Schienen zwischen Savigny-sur-Orge und Morsang-sur-Orge beginnt im Herbst 2021.

 

  • Viry-Chatillon: Die Vorbereitungsarbeiten für den Ausbau von weichen Wegen (Fußgänger und Radfahrer) entlang der Strecke haben begonnen.

 

  • Grigny: Die Fußgängerüberquerung des Bahnsteigs am Chemin du Plessis ist abgeschlossen. Der Verkehr wird wiederhergestellt und die Kreuzung hat nun ihr endgültiges Aussehen.

 

  • Ris-Orangis: Die Arbeiten konzentrierten sich auf die Fortsetzung der Verlegung der Schienen an der Avenue Joliot-Curie, der Kreuzung der RD31, der Avenue Ambroise Croizat und der Rue Emile Zola.

 

  • Évry-Courcouronnes: Die Sommerarbeiten ermöglichten es, die Fahrbahn der Avenue Paul Delouvrier und des Boulevard François Mitterrand zu pflastern.
Stützmauer zur Aufnahme des zukünftigen Straßenbahnbahnsteigs entlang der Rue des Rossays in Savigny-sur-Orge
Bau der Stützmauer entlang der A6 zwischen Morsang-sur-Orge und Viry-Chatillon zur Konsolidierung eines Grundstücks für
Ausbau von Fahrrad-Fußgängerwegen in Viry-Chatillon, die es Radfahrern und Fußgängern ermöglichen, sich sicher entlang der Straßenbahngleise zu bewegen
Arbeiten in der Nähe des zukünftigen Bahnhofs Ferme Neuve in Grigny
Ausbau von Fahrrad- und Fußgängerwegen in Ris-Orangis, die es Radfahrern und Fußgängern ermöglichen, sich sicher entlang der Straßenbahngleise zu bewegen
Begrünung von Straßen in der Innenstadt
Schaffung der Zugangsrampe für Personen mit eingeschränkter Mobilität (PRM) des zukünftigen Bahnhofs Massy Europe
Blick auf die Bahnsteige des zukünftigen Bahnhofs Massy Europe
Blick auf die Bahnsteige des zukünftigen Bahnhofs Petit-Vaux in Épinay-sur-Orge
Abzweigungsbereich in Epinay-sur-Orge, die die Straßenbahn T12 d
Fahrrad-Fußgängerweg, der es den Bewohnern des Viertels Grand Vaux ermöglicht, den zukünftigen multimodalen Knotenpunkt zu erreichen