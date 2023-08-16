Aktuelle Projekte im Überblick

Auf dem bestehenden Schienennetz (zwischen Massy und Epinay-sur-Orge) sowie auf den neuen Gleisen des städtischen Netzes (zwischen Epinay-sur-Orge und Evry-Courcouronnes) wurden die Arbeiten an der Straßenbahnlinie T12 im Sommer erheblich vorangetrieben.

In Massy, am Bahnhof Massy-Palaiseau, wurden die Gleise und der Schotter erneuert. Auch Signalisierungsarbeiten fanden statt. Darüber hinaus wird am zukünftigen Bahnhof Massy-Europe im Oktober mit dem Bau der Bahnsteige begonnen.

Zwischen Champlan und Petit Vaux: Die Arbeiten zur Umwandlung der Bahnhöfe in Straßenbahnhaltestellen wurden fortgesetzt. Zur Erinnerung: Sie zielen darauf ab, die Gleise anzuheben und die Bahnsteige zu erhöhen, um die zukünftigen Straßenbahnzüge T12 unterzubringen.

Épinay-sur-Orge: Die Entwicklung der Abschaltzone wurde fortgesetzt.

Savigny-sur-Orge: Der Bau des Fahrrad-Fußgängerwegs zwischen dem Stadtteil Grand Vaux und der Kreuzung der RD257 in Épinay-sur-Orge ist in die Endphase eingetreten. Darüber hinaus ist der Bau der Stützmauer entlang der Rue des Rossays im Gange. Es wird den Boden stabilisieren, um ihn widerstandsfähiger gegen Druck und damit gegen den Verkehr einer Linie wie der Straßenbahn T12 zu machen.

Morsang-sur-Orge: Der Bau der Stützmauer entlang der A6 schreitet weiter voran. Die Verlegung der Schienen zwischen Savigny-sur-Orge und Morsang-sur-Orge beginnt im Herbst 2021.

Viry-Chatillon: Die Vorbereitungsarbeiten für den Ausbau von weichen Wegen (Fußgänger und Radfahrer) entlang der Strecke haben begonnen.

Grigny: Die Fußgängerüberquerung des Bahnsteigs am Chemin du Plessis ist abgeschlossen. Der Verkehr wird wiederhergestellt und die Kreuzung hat nun ihr endgültiges Aussehen.

Ris-Orangis: Die Arbeiten konzentrierten sich auf die Fortsetzung der Verlegung der Schienen an der Avenue Joliot-Curie, der Kreuzung der RD31, der Avenue Ambroise Croizat und der Rue Emile Zola.