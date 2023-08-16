Modernes und komfortables Rollmaterial

Seit einigen Monaten werden die Straßenbahnen T12 im Herzen des Alstom-Werks in Valenciennes in Hauts-de-France gebaut und Ende 2021 ausgeliefert.

Seine Besonderheiten? Es handelt sich um einen Tram-Train, der sowohl auf der Eisenbahn als auch auf den Straßenbahngleisen im städtischen Netz zirkulieren kann.

Mit einer Kapazität von 250 Fahrgästen wird dieses dank großer Fenster in natürliches Licht getauchte Rollmaterial komfortabel und mit USB-Buchsen ausgestattet sein.

Derzeit sind die Straßenbahn T11 und die Straßenbahn T4 bereits mit diesem Modell ausgestattet. Bald werden auch die Straßenbahnen T12 und T13 damit ausgestattet.